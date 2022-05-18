موسكو: محطة زابوروجيه النووية ستعمل لصالح روسيا إذا لم توافق أوكرانيا على شراء الكهرباء منها

اقترح مسؤول حكومي روسي بارز على حكومة كييف شراء الكهرباء من محطة زابوروجيه النووية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية في جنوب أوكرانيا.

وتعهد نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خزنولين، في تصريحات صحفية أدلى بها خلال زيارة إلى مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه اليوم الأربعاء، بأن أكبر محطة نووية في أوروبا ستواصل العمل مع الحفاظ على جميع فرص العمل، مضيفا: "تتمتع الشركات الروسية بخبرات طويلة في تشغيل المحطات النووية، ولذلك سوف نرتب الآن كل الأمور وليس هناك أدنى شك في أنها ستواصل العمل".

وشدد خزنولين على أن "الكهرباء ليس من البضائع التي يمكن تخزينها في مستودع"، مشيرا إلى أن أن توزيع الكهرباء من محطة زابوروجيه سيأتي وفقا للفرص المتوفرة ضمن الشبكة الكهربائية.

وقال: "إذا كانت أوكرانيا مستعدة لتسلم (الكهرباء) وسداد ثمنه فإن المحطة ستعمل لصالحها، وإلا فإنها ستعمل لصالح روسيا".

وأشار المسؤول البارز إلى أن الطاقة النووية من أقل أنواع الطاقة تكلفة، مبديا قناعته بأن روسيا "لن تواجه أي مشاكل" في بيع الكهرباء المنتج في محطة زابوروجيه.

وسيطرت القوات الروسية على أجزاء من مقاطعتي زابوروجيه وخاركوف ومعظم أراضي مقاطعة خيرسون خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا.