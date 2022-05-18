أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء 18 مايو 2022، حيث يرفق لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر العملات الرقمية، والتي تراجعت، مع اقتراب إعلان الاحتياطي الاتحادي زيادة جديدة على سعر الفائدة.

أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء 18 مايو 2022

وخسرت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم الأربعاء نحو 1.58% لتصل إلى 1.28 تريليون دولار، بحجم تدفقات نقدية خلال آخر 24 ساعة سجل نحو 79.26 مليار دولار.

أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء 18 مايو 2022

انخفض سعر بيتكوين ( Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم بنسبة 1.69% ليصل إلى 29824.35 دولار، لتتراجع القيمة السوقية للعملة الرقمية الأكثر شعبية في العالم إلى نحو 568 مليار دولار.

وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بيتكوين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما سجلت 68 ألفا و992 دولارًا.

أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء

سعر عملة إيثريوم

تراجع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 2.42% مسجلًا 2030.78 دولار.

سعر بينانس كوين

وانخفض سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 1.70% إلى 301.62 دولار.

سعر عملة الريبل

وخسر سعر عملة الريبل XRP ما نسبته 0.96% إلى 0.427 دولار.

سعر عملة كاردانو

وهبط سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 4.63% لتسجل 0.5558 دولار.

سعر بولكادوت

وهوي سعر بولكادوت Polkadot بنحو 5.06% ليصل إلى 10.39 دولار.

سعر دوجكوين

ونزل سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 0.91% ليصل إلى مستويات 0.08871 دولار.