مدير الامتحانات في الضفة لـ"فلسطين اليوم": لاقرار بشأن استثناء المعلمين المضربين من مراقبة امتحانات الثانوية العامة

نفى مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم برام الله محمد عواد، اليوم الأربعاء 18/5/2022، التصريحات المنسوبة إليه وتداولتها بعض المواقع الإخبارية بشأن طلب من كافة مدراء المدارس استثناء المعلمين المضربين من مراقبة امتحانات الثانوية العامة المقبلة.

وأكد عواد خلال تصريحات خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه لم يصرح بهذا الشأن لأي وسيلة إعلامية، مجدداً نفيه أن تكون الوزارة قد اتخذت هكذا قرار.

وتشهد المسيرة التعليمة في مدارس الضفة الفلسطينية، حالة من عدم الاستقرار الاكاديمي والتعليمي منذ عدة أشهر، بسبب تجاهل الحكومة الفلسطينية لمطالب اتحاد المعلمين والذي صعد من اجراءاته خلال الفترة الماضية عبر الاضراب الجزئي والكامل في بعض الأحيان

وكانت الحكومة قد وقعت اتفاقا مع اتحاد المعلمين، ينص على رفع طبيعة العمل للمعلمين بنسبة 15% تصرف حتى بداية 2024،والذي اعتبره الاتحاد أنه "اتفاق جيد ولن يكون الاخير لأن العمل النقابي تراكمي".

لكن الاتفاق لم يكن كفيلا بعودة الدوام إلى المدارس كما طالب اتحاد المعلمين، إذ أعلن حراك المعلمين من خلال صفحته على فيسبوك عن رفض الاتفاق ودعا المعلمين إلى عدم الانتظام في الدوام وهو ما حدث فعلا في عشرات مدارس الضفة.

يذكر أن الدوام الجزئي في مدراس الضفة قد دخل شهره الثاني على التوالي في الضفة المحتلة وفقًا لبيان حراك المعلمين الموحد الذي رفض أي اتفاقيات تم إدراجها والتوقيع عليها بين اتحاد المعلمين ووزارة التربية والتعليم ، وتأكيدها على استمرار الحراك حتى استرجاع كافة الحقوق والتهديد بمقاطعة امتحانات التوجيهي مراقبةً وتصحيحاً.