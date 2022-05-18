سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي..سعر الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع المصري بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة المصري مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد ارتفاعا ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في هذه المقالة سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم الأربعاء..سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، بالإضافة سعر الدولار في مصر في السوق السوداء حتى اللحظه.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

تراجع سعر الدولار اليوم في مصر، صباح الأربعاء 18 مايو/أيار 2022، على شاشات البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، هبط سعر الدولار إلى 18.23 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع، مقابل 18.24 جنيه للشراء، و18.3 جنيه للبيع، أمس.

وفي بنك مصر، تكررت نفس أسعار البنك الأهلي.

سعر الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة

كما نزل سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي، إلى نحو 18.24 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع، مقابل 18.25 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع، أمس.

ويترقب سوق العملات الأجنبية في مصر الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، المقرر الخميس المقبل 19 مايو/أيار الجاري لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه.

سعر الدولار في مصرالسوق السوداء

كم سعر الدولار اليوم في مصر

ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 19.20 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع، مقابل 18.99 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع، أمس.

وزاد سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، إلى مستوى 19.01 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع، مقابل 18.95 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، أمس.

سعر صرف الدولار اليوم في سوق السوداء

تراجع متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى مستوى 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري هبط سعر الريال السعودي، إلى نحو 4.85 جنيه للشراء، و4.87 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، تكررت نفس أسعار البنك الأهلي.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر

بينما استقر سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، عند مستوى 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع.

كما لم يتغير متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، مسجلًا نحو 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع.

فيما زاد سعر الدينار الكويتي حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 59.34 جنيه للشراء، و59.77 جنيه للبيع.

الدولار في مصر اليوم

لمعرفة سعر صرف الدولار اليوم في مصر، وضعنا لكم مقطع الفيديو التالي لنوضح لكم من خلاله سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم..سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية