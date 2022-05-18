قفزة عالية لسعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء

شهد سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 18/5/2022، قفزة عالية، خلال التعاملات المبكرة، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، في ظل خسارة فادحة لليرة اللبنانية، وأزمات عديدة في الدولة اللبنانية، وقد حرص موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء.

سعر الدولار في لبنان والواقع المر لاقتصاد لبنان

تعددت المشاهد المأساوية لاقتصاد لبنان المنهار، وتنوعت بين أسعار المواد الغذائية التي قفزت 11 ضعفا، وما ترتب عليها من معيشة أكثر من ثلاثة أرباع السكان تحت خط الفقر، وانخفض سعر الليرة اللبنانية إلى نحو 34 ألفا مقابل الدولار الواحد، كما سجل معدل التضخم في مارس/آذار 208% على أساس سنوي، وقدرت خسائر القطاع المالي بنحو 70 مليار دولار، ولا تزال المؤسسات الدولية تربط التمويل بالإصلاحات الاقتصادية.

سعر الدولار اليوم في لبنان

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان خلال مستهل تداولات الأربعاء لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليتراوح بين 30300 - 30400 ليرة لبنانية لكل دولار، مقابل 29100 للبيع و29200 للشراء في ختام تداولات أمس الثلاثاء بحسب منصة" lebanon24" اللبناني لرصد سعر الدولار في سوق الصرف اللبنانية.

وحذر مصرف لبنان في إعلام موجّه إلى المصارف والمؤسسات الماليّة ومؤسّسات الصّرافة ومؤسسات الوساطة المالية وللجمهور من التّعامل بالرّموز غير القابلة للاستبدال الـNFT، وما قد ينتج عنها من مخاطر قانونية.

أزمة بنزين في لبنان

يعاني الموزعين والمحطات من شح في مادة البنزين من قبل يوم الانتخابات النيابية، حسبما أكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا.

وقال:" نحن تحملنا وأخذنا الأمر على عاتقنا ولم نقفل المحطات واستمررنا في تسليم المادة إلى المواطنين في فترة الانتخابات مع أننا لم نستلم مادة البنزين من الشركات المستوردة منذ الجمعة الماضية".

وأضاف أبو شقرا "فوجئنا اليوم بارتفاع سعر صفيحة البنزين 35000 ليرة مع العلم أن الشركات لم تسلم أيضا اليوم المحروقات للمحطات بسبب المشكلة مع المصارف ومصرف لبنان بتحويل الاموال على سعر صيرفة"، حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وناشد أبو شقرا الحكومة ورئيسها والمعنيين، "التحرك السريع قبل فوات لحل المشكلة لأن المواطن لم يعد يحتمل المزيد من الأزمات والعودة إلى الطوابير".