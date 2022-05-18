أهم أدعية النسيان لطلاب المدارس والثانوية العامة 2022- مع اقتراب موعد امتحانات الطلاب والثانوية العامة، يبحث كثيرون عن أهم أدعية النسيان لطلاب المدارس والثانوية العامة 2022، عبر محركات البحث، لذا حرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على ذكر أهم أدعية النسيان لطلاب المدارس والثانوية العامة 2022، ومحاولة تذكر أمر مهم.

أهم أدعية النسيان لطلاب المدارس والثانوية العامة 2022

وعن أهم أدعية النسيان لطلاب المدارس والثانوية العامة 2022، يقول الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، أنه لم يرد نص عن دعاء النسيان في الامتحان، إلا أنه ذهب بعض أهل العلم إلى الاستدلال على ذلك بقوله تعالى : ( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ).

ونصح الأطرش الطلاب بالدعاء ببعض من الأدعية التي تعد دعاء النسيان في الامتحان: «اللهم إني أسالك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل».

ويعتبر دعاء النسيان في الامتحان: «اللهم افتح لي أبواب حكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وامنن علي بالحفظ والفهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم».

ماذا أقول عند النسيان في الامتحان؟

ويجب على الطالب ترديد دعاء النسيان في الامتحان:« ربّ اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني، يفقهوا قولي، اللهم استودعك ما أتعلمه، فردّه إليّ عند حاجتي إليه، ولا تنسينيه يا رب العالمين، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا اللهم بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبـواب فضلك، وانشر علينـا مـن خـزائن رحمتـك، يا أرحم الراحمين اللهم إنّي استودعك ما قرأت، وما حفظت، وما تعلمت، فردّه إليّ عند حاجتي إليه، إنّك على كلّ شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم إنّي توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا منجى ولا ملجأ إلا إليك ».

دعاء النسيان في الامتحان 2022

ويعد هذا الدعاء، «اللهم افتح عليّ فتوح العارفين بحكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام، ربّ أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً، اللهم نوّر بالكتاب بصري، واشرح به صدري، واستعمل به بدني، وأطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين»، مما يقال كـ« دعاء النسيان في الامتحان».

أدعية للنسيان 2022

– اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم إني أسألك يا مذكر الخير وفاعله والآمر به أن تصلي عل سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وتذكرني ما أنسانيه الشيطان يا الله ، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم بحق كلامك الجليل وسع مداركنا وفهمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا الله .

– اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم يا حي ياقيوم فلا يفوته شئ من علمه ولا يؤوذه حفظه افتح لي أبواب الفهم والحفظ والعلم والعمل به وارزقني القوة وجنبني الخمول والكسل يا الله .

– وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين , واعوذ بك ربي ان يحضرون ” , ” اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.

– ” ربنا لا ت زغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ” , ” حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ” , ” اللهم علمني ما ينفعني , وانفعني بما علمتني وزدني.

– لا إله الا انت سبحانك أني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ، رب ان مسني الضر أنك أرحم الراحمين.

– رب أشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الفتاح ، اللهم لا سهل ألا ما جعلته سهلا و انت تجعل الحزن اذا شئت سهلا يا ارحم الراحمين.

– اللهم خذه من قلبي .كما أخذته من عيني !وخذه من تفكيري كما أخذته من نصيبي !وخذه من منامي كما أخذته من يقظتي !وخذه من خيالي .كما أخذته من واقعي !اللهم إجعل فراقه آخر مصائبي وأكبر مصائبي وأعظم مصائبي !اللهم لاتجعل الانشغال به فتنة دنياي ولاتجعل التفكير فيه فتنة ديني!اللهم اجعل فراقه فاتحة الخير في دنياي وفاتحة الفرح…في قلبي !اللهم اني اعوذ بك من عودة تكسرني ..أو رغبة تلوثني ..أو عاطفة تهزمني !اللهم لاتُسلط علي من الحنين اليه مالا طاقة لي به ولا تُحملني من عذاب غيابه مالا أطيق.

– للهم إني استودعك ما قرأت و ما حفظت و ما تعلمت فرده عند حاجتي إليه انك على كل شيء قدير.

– لا اله إلا هو العليم العلام علام الغيوب الحكيم الخبير الحافظ الرقيب المبين الهادي اللهم ارزقني قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن اللهم الهمني الصواب في الجواب وبلغني اعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة واحفظني واصلحني واصلح بي الامه .

– اللهم إني إستودعتك العلم الذي علمتنيه فرده إلي عند الحاجة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

– اللهم افتح لي أبواب حكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وامنن عليّ بالحفظ والفهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنّك أنت العليم الحكيم .

– اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا اللهم بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم، وسهّل لنا أبـواب فضلك، وانشر علينـا مـن خـزائن رحمتـك، يا أرحم الرّاحمين.

– اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهّم سليمان فهّمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمه وفصل الخطاب، اللهم إنّي أسألك فهم النّبيين، وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كلّ شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

– اللهم إنّا نسألك بكلّ اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو نزّلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تلهمنا الإجابه عند السّؤال، والنّجاح في الامتحان، آمين يا ربّ العالمين.