بالفيديو : موظفة سعودية مُنعت من الجلوس طوال ساعات العمل تثير الضجة

أثار فيديو عدم السماح لموظفة سعودية من الجلوس طوال ساعات عملها ضجة بين المواطنين في السعودية ، وخاصة ان الفيديو تم تداوله بين العديد من المواطنين انه كيف يتم التعامل مع موظفة في مطعم مشهور بهذه الطريقة وعدم المراعاة الانسانية ، ليكون تفاصيل الفيديو هو، بعد ظهور موظفة سعودية تعمل بمطعم شهير وهي تتحدث عن منعها من الجلوس طوال ساعات عملها ,عدم السماح لموظفة سعودية من الجلوس طوال ساعات عملها.

عدم السماح لموظفة سعودية من الجلوس طوال ساعات عملها

حالة من الاستياء الشديد، أثارها مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي بين السعوديين، بعد ظهور موظفة سعودية تعمل بمطعم شهير وهي تتحدث عن منعها من الجلوس طوال ساعات عملها.

وتظهر في الفيديو المتداول الموظفة وهي تشتكي منعها من الجلوس طوال ساعات العمل حتى في عدم وجود زبائن، بينما يجلس زملاؤها ورؤساؤها في الداخل، مشيرة إلى أن المسؤول عمد إلى إزالة الكرسي الخاص بها.

#الموارد_البشرية

تباشر بلاغاً عن حرمان موظفة سعودية من الجلوس طوال دوامها داخل أحد مولات #الرياض pic.twitter.com/9hAXnz3y4U — Hani Alsharief 🩺 (@hani_alsharief1) May 18, 2022

عدم السماح لموظفة سعودية من الجلوس طوال ساعات عملها

وأثار الفيديو تعاطف الكثيرين معها على وسائل التواصل، مناشدين السلطات التدخل.

وقامت وزارة الموارد البشرية بالتحقيق في الواقعة، مؤكدة أنها أمرت باتخاذ كافة الإجراءات النظامية وإلزام المنشأة بتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين داخل المجمع التجاري.

يذكر أن نظام العمل في السعودية يعتبر عدم توفير مكاتب أو مقاعد للعاملين ممن يتطلب عملهم الوقوف خلال ساعات العمل مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة قدرها 5000 ريال.