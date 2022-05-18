مع إضرابات الضفة المحتلة: هل تغير جدول امتحانات توجيهي 2022 بفلسطين؟

مع العد التنازلي لموعد امتحانات توجيهي 2022 في فلسطين، لازال طلاب الثانوية العامة يسألون عن موعد بدء امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في قطاع غزة والضفة الغربية لهذا العام، في ظل الإضرابات التي شهدتها مدارس الضفة المحتلة.

جدول امتحانات توجيهي 2022 في فلسطين

ففي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن مواعيد جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 الدورة الأولى، حيث أوضحت الوزارة أن الامتحانات تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 7/6/2022 وتنتهي بتاريخ 27/6/2022 لجميع الفروع الدراسية.

وأشارت الوزارة إلى أن جلسة الامتحان تبدأ في تمام الساعة الـ 9 صباحاً .

أما مدير عام الامتحانات بوزارة التعليم في قطاع غزة جمال يوسف، فأكد أن موعد امتحانات الثانوية العامة في موعدها ستكون بتاريخ السابع من يونيو المقبل.

وبين، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بمحافظات فلسطين 87ألف طالب وطالبة.

ويتوزع الطلبة على 38ألف و285طالب من المحافظات الجنوبية منهم 26ألف من الفرع الأدبي و10آلاف أو 9آلاف و900 طالب من الفرع العلمي والباقية من باقي الفروع.

أما عدد المعلمين المراقبين فيبلغ 5آلاف و700 إلى 6آلاف مراقب ومراقبة، أما لجان التصحيح مكون من 2500 إلى 2700 مصحح.