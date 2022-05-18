مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية في باحاته

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأربعاء 18/5/2022، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية: أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، فيما تولى حاخامات تقديم روايات حول الهيكل المزعوم.

ويتعرض الأقصى بشكل يومي لاقتحامات المستوطنين، ما عدا الجمعة والسبت، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى.