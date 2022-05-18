انتخابات جامعة بيرزيت تبدأ اليوم.. خمس كتل طلابية تتنافس على 51 مقعداً

يتوجه طلبة جامعة بيزيت بالضفة المحتلة اليوم الأربعاء 18/ 5/2022 ، إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم، حيث تخوض الانتخابات لهذا العام خمس كتل طلابية هي: كتلة الوفاء الإسلامية، واتحاد الطلبة التقدمية، وكتلة الشهيد ياسر عرفات، والقطب الطلابي الديمقراطي التقدمي، والوحدة الطلابية.

وتتنافس الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت على 51 مقعدًا، من مقاعد مؤتمر مجلس الطلبة في دورته الحالية 2022-2023، علمًا أن عدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 12526 طالبًا وطالبة.

نظمت جامعة بيرزيت أمس الثلاثاء 17 أيار ، مناظرة انتخابية بين الكتل الطلابية المشاركة في انتخابات مؤتمر مجلس الطلبة في الجامعة، بحضور حاشد وكبير من الطلبة.

واستعرضت الكتل الطلابية، خلال المناظرة، برامجها الانتخابية وارقامها ورموزها الانتخابية ورؤيتها الأكاديمية والنقابية للطلبة، إلى جانب رؤيتها لعدد من القضايا السياسية والوطنية والاجتماعية.

ويشار الى ان جامعات الضفة المحتلة تنظم انتخابات بشكل سنوي في حين تواصل جامعات قطاع غزة مناكفتها وعدم إجراء انتخابات منذ عدة سنوات .