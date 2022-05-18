سعر جرام الذهب بكام النهارده في مصر عيار 21 و18 اليوم الأربعاء 18-5-2022 للبيع والشراء بالمصنعية

سعر جرام الذهب بكام النهارده في مصر عيار 21 و18 اليوم الأربعاء الموافق 18-5-2022 ، ووضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة سعر الذهب في مصر للبيع والشراء بالجنيه والدولار الأمريكي والتي سجلت يوم أمس تلك العيارات على النحو التالي: عيار 24 نحو 1228 جنيها وعيار 21 نحو 1075 جنيها و عيار 18 نحو 921 جنيها وعيار 14 نحو 716جنيهًا ، وسجل تراجعا جرم الذهب في اليوم الذي يليه 40 جنيها وهذا يعود بحد ذاته إلى الارتباطات العالمية لا سيما الحرب في أوكرانيا وأسعار الطاقة والدولار المترنحة ، كما وتأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات نود كتابتها يوميا ونضع فيها أسعار الذهب لذلك تابعوا عبر موقعنا مع كل صباح لمعرفة أسعار المعدن الثمين أولا باولا .

وعلى محرك جوجل الشهير يواصل المواطنين المصريين بالبحث بعنوان بكم سعر جرام الذهب النهارده في مصر عيار 21 و18 اليوم الأربعاء للبيع والشراء وهو مؤشر واضح على مدى اهتمام المستثمرين والمقبلين على الزواج والباعة والمستهلكين وغيرهم لمعرفة أسعار الذهب في مصر وهي على النحو التالي:

سعر الذهب في مصر عيار 21 اليوم الاربعاء

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 227,429 شراء 226,857

عيار 22 بيع 208,476 شراء 207,952

عيار 21 بيع 199,000 شراء 198,500

عيار 18 بيع 170,571 شراء 170,143

عيار 14 بيع 132,667 شراء 132,333

عيار 12 بيع 113,714 شراء 113,429

الاونصة بيع 7,073,029 شراء 7,055,257

الجنيه الذهب بيع 1,592,000 شراء 1,588,000

الكيلو بيع 227,428,571 شراء 226,857,143

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الآن

سعر الذهب في مصر بكام النهارده

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 146,821 ليرة $58.44

سعر الذهب عيار 22 134,587 ليرة $53.57

اسعار الذهب عيار 21 128,471 ليرة $51.13

اسعار الذهب عيار 18 110,117 ليرة $43.83

سعر الذهب عيار 14 85,646 ليرة $34.09

سعر الذهب عيار 12 73,410 ليرة $29.22

اسعار أوقية الذهب 4,566,128 ليرة $1,817

اسعار جنيه الذهب 1,027,771 ليرة $409.07

اسعار كيلو الذهب 146,820,822 ليرة $58,437

سعر الذهب في مصر عيار 21

في حين جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

16 مايو 147,677 129,221 110,760 86,145 73,839

15 مايو 152,209 133,186 114,159 88,789 76,105

14 مايو 152,209 133,186 114,159 88,789 76,105

13 مايو 152,209 133,186 114,159 88,789 76,105

12 مايو 152,209 133,186 114,159 88,789 76,105

11 مايو 152,209 133,186 114,159 88,789 76,105

10 مايو 152,209 133,186 114,159 88,789 76,105

9 مايو 152,209 133,186 114,159 88,789 76,105

8 مايو 152,209 133,186 114,159 88,789 76,105

7 مايو 152,209 133,186 114,159 88,789 76,105





وفي نهاية المقالة حول بكم سعر جرام الذهب بكام النهارده في مصر عيار 21 و18 اليوم الأربعاء الموافق 18-5-2022 ندعوكم إلى الاستمرار إلى زيارة موقعنا لمعرفة سعر الذهب في مصر الان لحظة بلحظة .