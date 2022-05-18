سعر جرام الذهب في الأردن اليوم الأربعاء- سعر جرام 24 بالدينار الأردني

شهد سعر جرام الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 18/5/2022، ارتفاعاً على أسعاره، وسط مبيعات هادئة في الأسواق، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن، خلال التعاملات الصباحية، إلى نحو 41.80 دينار (58.95 دولار)، مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بسبب رفع سعر الفائدة، ويحرص فريق فلسطين اليوم الإخبارية على نشر سعر جرام الذهب في الأردن.

سعر جرام الذهب في الأردن اليوم

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الأردن اليوم، إلى 36.58 دينار (51.59 دولار).

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في المغرب، إلى نحو 443.16 درهم (44.22 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 24.38 دينار (34.39 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الأردن

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن، خلال التعاملات المسائية، ارتفاعًا إلى نحو 1.300 ألف دينار (1834 دولارًا).

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 292.61 دينار (412.69 دولار).

أسعار الذهب عالميًا

وعالميًا، ارتد سعر الذهب خلال تعاملات الثلاثاء ليتداول أعلى 1800 دولار للأوقية، مع ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية للشهر الرابع على التوالي.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.61% إلى 1825.10 دولار للأوقية، بينما استقر سعر التسليم الفوري عند 1824 دولارًا للأوقية.

وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو 0.51% عند 21.66 دولار للأوقية، في حين استقر سعر البلاتين للتسليم الفوري عند 926 دولارًا، وتراجع سعر البلاديوم 0.72% إلى 2009.39 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية - بنحو 0.21% إلى 104.42 نقطة.

وقد أظهرت البيانات الصادرة الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.9% في أبريل، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعها 1%، هذا وتم تعديل معدل ارتفاع المبيعات في شهر مارس بالرفع إلى 1.4% بدلاً من 0.7%.