صورة: وفاة مدافع برشلونة التاريخي

نعى نادي برشلونة الإسباني نجمه السابق فرانسيسك رودريغيز "رودري"، مدافع الفريق الكتالوني التاريخي بين عامي 1958 و1966، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 88 عاما.

وخاض المدافع، المولود في برشلونة في 8 مارس 1934، 236 مباراة مع فريق برشلونة الأول، وارتدى قميص المنتخب الإسباني في 4 مناسبات.

وأصبح رودري، إلى جانب فيران أوليفيلا وسيجفريد غراسيا، أحد الأعمدة الأساسية لدفاع الفريق، بقيادة المدير الفني، هيلينيو هيريرا، بين عامي 1958 و1960.

وعانى رودري من الإصابات منذ عام 1963، وانتهى به المطاف إلى الاعتزال عام 1966 وهو بعمر 32 عاما.

وفاز رودري مع الفريق الكتالوني بكأس المعارض الأوروبية موسمي (1959/60 و1965/66) ولقب الدوري الإسباني موسمي (1958/59 و1959/60) ولقب الكأس موسمي (1958/59 و1962/63).

وبمجرد اعتزاله، انضم إلى الجهاز الفني لبرشلونة، حيث قام بتدريب فرق الناشئين بين عامي (1966-70)، ثم عمل مساعدا لفيك باكنغهام ومارينوس ميشيلز وهينيس ويسويلر ولوريانو رويز بين عامي 1970 و1976.