دعاء الرسول عند النوم يغفر الذنوب ويبعد الشيطان، يبحث معظم الناس عن أدعية قبل النوم، وخاصة عن دعاء الرسول صلى الله عليهم وسلم عند النوم، ودعاء يبعد الشياطين عنهم أثناء نومهم، حتى ينعموا بنوم هادئ وهنيء بعيدا عن الكوابيس التي تحصل عند الملايين من الناس أثناء نومهم فيقوموا مرتعبين مما شاهدوه أثناء نومهم، لهذا هم بأمس الحاجة إلى أدعية حتى تقسهم الحلم بالكوابيس التي تفزعهم أثناء نومهم وتقلقهم في حياتهم اليومية.

دعاء الرسول عند النوم

ويبحث الناس عن دعاء الرسول عند النوم يغفر الذنوب ويبعد الشيطان، كما إنه يذهب الكوابيس والأحلام المزعجة، فالآلاف من الناس يتأثرون عندما تأتيهم أحلام وكوابيس مزعجة تفزعهم أثناء نومهم، إلا أن الأدعية وقراءة القرآن الكريم تذهب هذه الكوابيس عن النائم، دون رجعة في حال التزم الشخص بها قبل الخلود إلى النوم، وهنا ننشر لكم نحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، دعاء الرسول عند النوم، حتى تحفظكم من الكوابيس والأحلام المزعجة.

دعاء النوم مكتوب

أفضل دعاء عند النوم هو الذي تطلب من الله تعالى الوقاية من الشيطان ومن ضرر الجن، وبنية تطبيق عبادة من العبادات التي اوصانا بها الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويوجد العديد من الأدعية التي وردت في ذلك الأمر، والتي تقال قبل الذهاب إلى النوم، وتكون وقاية وحرز لك، وتستمر في حرسك حتى تستيقظ في اليوم التالي، وأفضل دعاء عند النوم هو الذي يقال بنية تحصنك من كل شر قد يلحق بك خلال فترة نومك.

دعاء قبل النوم يغفر الذنوب

ويحرص كل ما اكتوى بالأحلام المزعجة والكوابيس التي أفزعته أثناء نومه، إلى البحث عن دعاء النوم يغفر الذنوب ويحمي من الأحلام المزعجة والكوابيس، التي قد تضر بالشخص، فهنا ننشر لكم دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خلوده إلى النوم، وكان يردده باستمرار ويداوم عليه، وهو “اللّهمّ أسلمت نفسي إليك، وفوّضت أمري إليك، ووجّهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيّك الذي أرسلت".

- "اللّهمّ ربّ السّموات وربّ الأرض وربّ العرش العظيم، ربّنا وربّ كلّ شيء، فالق الحبّ والنّوى، ومنزل التّوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شرّ كلّ شيء أنت آخذ بناصيته، اللّهمّ أنت الأوّل فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظّاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنّا الدّين، وأغننا من الفقر".

- "اللهم باسمك أحيا وأموت".

- "اللّهمّ إنّي أعوذ بوجهك الكريم، وكلماتك التامة من شرّ ما أنت آخذ بناصيته، اللّهمّ أنت تكشف المغرم والمأثم، اللّهمّ لا يهزم جندك، ولا يخلف وعدك، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ، سبحانك اللّهمّ وبحمدك".

- "بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، وأخسئ شيطاني، وفكّ رهاني، واجعلني في النديّ الأعلى".