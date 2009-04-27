بسبب عدم تسديد الفاتورة.. شركة توزيع كهرباء غزة تقطع التيار عن كبرى مستشفيات شمال القطاع

فلسطين اليوم – غزة

أقدمت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة اليوم الاثنين على قطع التيار الكهربائي عن أحد اكبر مشافى شمال القطاع وذلك لعدم تسديد المستشفى المستحقات المتأخرة عليه على الرغم من المفاوضات الجارية حول ذلك.

وقال شهود عيان إن شركة توزيع الكهرباء التي تقدم خدمة الكهرباء في القطاع أقدمت على قطع التيار الكهربائي عن مشفى العودة التابع لاتحاد لجان العمل الصحي الكائن في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمال القطاع.

وأعرب مدير اتحاد العمل الصحي الدكتور يوسف موسى الذي يتبع المشفى له عن استيائه واستنكاره لهذه الخطوة م قبل شركة توزيع الكهرباء، معتبرا ذلك بأنها سابقة هي الأولى من نوعها وأكثرها غرابةً وعدم فهم،

وحمّل موسى شركة توزيع الكهرباء أية نتائج قد تترتب على هذا الانقطاع للكهرباء في مشفى يُعد واحد من أكثر مشافي شمال قطاع غزة استجابةً لحالة الطوارئ المستمرة التي يعيشها القطاع.

وقال يأتي هذا القرار (الوطني) بقطع التيار عن مستشفى قدمت وتُقدم مختلف الخدمات الصحية وعلى أكثر من مستوى وبنفس الكفاءة والمصداقية، في حين تراكمت لصالحها ديون على وزارة الصحة تقدر بحوالي أكثر من سبعة ملايين شيكل. ومع ذلك لم نُهدد أو نفكر حتى باتخاذ قرار بالتوقف عن تقديم خدمة صحية نراها دوماً حقاً لكل محتاج لها؛ فكيف لأي إنسان مسؤول يحمل في داخله معنى واحد للوطنية أو الإنسانية يُفكر في اتخاذ قرار قد يحرم إنسان من حقه في الحياة إذا لا سمح الله واجه مشكله صحية وتوجه لمستشفى عجزت عن تقديم الخدمة له بسبب قرار جائر كهذا.

وأوضح أن هذا القرار جاء في نفس الوقت التي تتفاوض فيه إدارة اتحاد لجان العمل الصحي مع ممثلين عن شركة توزيع الكهرباء والوصول لتفاهم على كيفية تسديد المستحقات، ولا نعلم سبب التراجع في ما تم الاتفاق عليه.

وقال "إن إجمالي الديون على المشفى هو 244 ألف شيكل وأننا اتفقنا مع ممثل الشركة بدفع 200 ألف شيكل دفعة واحدة على أن تقوم الشركة بإعفاء المشفى بباقي المبلغ 44 ألف شيكل نظرا للظروف التي مر بها المشفى خلال الحصار والعدوان على غزة".

وأضاف: "إن ممثل الشركة وافق على هذا الاقتراح ولكنه بعدما أجرى مفاوضات مع المسئولين في الشركة عاد ورفض ذلك، وهدد بالأمس بأنه إذا لم يتم دفع المبلغ كاملا فسيتم قطع التيار الكهربائي عن المشفى"، مشيرا إلى انه استبعد ان تقدم الشركة على خطوة كهذه كون الأمر يتعلق بحياة مئات المرضى إلا أن هذا الأمر حدث صباح اليوم.

وتابع موسى "ونحن نُوضح الحقيقة للجميع؛ فنُطالب في اتحاد لجان العمل الصحي شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة بسرعة إعادة التيار الكهربائي وفوراً لمستشفى العودة نظراً لحيويتها ودورها الذي لا يحتاج للحديث عنه كثيراً فهو أوضح من الشرح والبيان ..وعلى مرأى ومسمع كل من تابع أحداث العدوان الأخير على غزة وقبلها من الاعتداءات والاجتياحات التي كانت طواقم مستشفى العودة أول المستجيبين لنداء الواجب ومنهم من دفع روحه رخيصة في سبيل خدمة الوطن وأبناء الوطن.. ويكافئون الآن بمثل هذا القرار العبثي".

يشار إلى أن شركة توزيع الكهرباء هي شركة مساهمة محدودة تمتلك السلطة فيها 50 في المائة من اسمهما وهي الوحيدة المخولة بتوزيع الكهرباء في القطاع الذي يمتنع الكثير من المواطنين عن تسديد المستحقات عليها نظرا للوضع الاقتصادي المتدهور والحصار المفروض على القطاع.