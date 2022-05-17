سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء- ارتفاع غير مسبوق ليصل لـ30 ألف ليرة

شهد سعر الدولار الأمريكي في لبنان اليوم الأربعاء 18/5/2022، ارتفاعاً جنونياً حيث حلق عالياً في تعاملات السوق السوداء، قبيل إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية، التي يبدو ساهمت في رفع سعر الدولار الأمريكي في لبنان بشكل جنوني، ويحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على عرض سعر الدولار في لبنان الذي ارتفع بشكل غير مسبوق ليصل الدولار الأخضر إلى 30 ألف ليرة.

سعر الدولار في لبنان- ارتفاع غير مسبوق ليصل لـ30 ألف ليرة

وقد سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء، ارتفاعاً جنونياً، بحيث تراوح ما بين 29900 و30000 ليرة للدولار الواحد، بعد أن تراوح في وقتٍ سابق من صباح اليوم, ما بين 28900 و29000 ليرة للدولار الواحد. وأكد المركزي اللبناني أنه سيواصل بيع الدولار بسعر منصة صيرفة دون تعديل.

أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، اليوم الثلاثاء، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العامة التي أقيمت في 15 مايو/ أيار الجاري.

وبهذا الإعلان يكون قد اكتمل عقد البرلمان اللبناني المؤلف من 128 نائباً.

وأوضح إحصاء لرويترز، انتخاب 12 شخصية مستقلة جديدة لعضوية البرلمان اللبناني.

سعر الدولار في لبنان

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء ظهر اليوم الثلاثاء, ارتفاعاً جنونياً، بحيث تراوح ما بين 29900 و30000 ليرة للدولار الواحد، بعد أن تراوح في وقتٍ سابق من صباح اليوم, ما بين 28900 و29000 ليرة للدولار الواحد، وفقا لـlebanondebate.

سعر الدولار في لبنان- ارتفاع غير مسبوق ليصل لـ30 ألف ليرة

قال مصرف لبنان المركزي اليوم الثلاثاء إنه سيواصل السماح للبنوك التجارية بشراء الدولار بسعر منصة صيرفة التي يديرها، وذلك ردا على شائعات بأنه أوقف المشتريات عقب الانتخابات البرلمانية.

وقال بيان للبنك إن عمليات الشراء التي بدأت في يناير/كانون الثاني يمكن أن تتم كالمعتاد ودون تعديل.

وتعرضت تلك السياسة لانتقادات باعتبارها غير مستدامة لاستخدامها احتياطيات محدودة من الدولار الأمريكي لدعم العملة المحلية، التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها منذ بدء الأزمة الاقتصادية في عام 2019.

ووصل سعر العملة إلى 30 ألف ليرة للدولار اليوم الثلاثاء بانخفاض عدة آلاف من الليرات منذ انتخابات يوم الأحد.