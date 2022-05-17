حركة الجهاد وعائلة عواودة تعزيان الجزيرة وتطالبان بتفعيل قضايا الأسرى

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي وعائلة الأسير خليل عواودة مقر قناة الجزيرة برام الله، اليوم الثلاثاء 17/5/2022 معزين بوفاة زميلتهم المراسلة الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة التى ارتقت شهيدة برصاص الاحتلال خلال تغطيتها اقتحام مخيم جنين.

وكان في استقبال الوفد مندوب قناة الجزيرة الإعلامية جيفارا البديري وطاقم من الصحفيين وموظفي القناة، في مقرهم بمدينة رام الله.

وقدم القيادي المحرر خضر عدنان تعازي الحركة وعائلة الأسير عواودة إلى طاقم الجزيرة، مؤكداً أن شيرين ارتقت شهيدة من أجل الحقيقة وكشف ممارسات الاحتلال وجرائمه.

من جهته، طالب والد الأسير خليل عواودة قناة الجزيرة بتفعيل قضايا الأسرى، وخاصة الأسرى المضربين عن الطعام، رفضاً لسياسة الإعتقال الإداري، مؤكداً دعوته للقناة بعدم استضافة شخصيات إسرائيلية عبر شاشتهم ردآ على جريمة اغتيالهم لشيرين أبو عاقلة.

وبدورها شكرت الصحفية جيفارا البديري وفد الحركة وعائلة الأسير على هذه الزيارة، معتبرة أن قناة الجزيرة ستواصل نهجها وتبنيها للقضية الفلسطينية وكشف ممارسات الاحتلال وفضح جرائمه.