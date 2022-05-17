سعر الدولار مقابل الليرة السورية في المصارف والسوق السوداء اليوم الأربعاء 18 مايو 2022، من الملفات التي تشغل بال المواطنين في سوريا هو البحث والاطلاع على سعر الدولار الأمريكي في بلدهم، مقابل عملتهم الوطنية، سواء في البنوك والمصارف الرسمية، أو في السوق السوداء، لاسيما وأن هناك فروقات في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية سواء في البنوك والمصارف الرسمية، والسوق السوداء، وعادة يتوجه المواطنون إلى الأماكن التي يكون سعر الصرف في مصلحتهم.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

وتشهد الليرة السوريا ضغوطا من الخارج بفعل الأزمة السورية والحرب الروسية الأوكرانية، فهي تتغير لحظة بلحظة، لهذا يبحث المواطنون باستمرار عن سعر الدولار مقابل الليرة السورية في المصارف والسوق السوداء اليوم الأربعاء 18 مايو 2022، لاسيما في ظل الأوضاع السائدة في العالم، لهذه الأسباب تنشر وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، سعر الدولار في سوريا في السوق السوداء، والمصارف الرسمية، لحظة بلحظة، وفق المتغيرات والتحديثات التي تطرأ عليها.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

وتتوجه أنظار موظفو البنوك والعاملون في الشركات والمصارف، إلى شاشات العرض والتداولي المالية، سواء المحلية أو الأجنبية، من أجل الاطلاع على سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي، فهو أمر مهم بالنسبة لهم، كونهم يعتمدون في عملهم اليومي على معرفة الأسعار حتى يتعاملوا وفقها مع العملاء والزبائن لديهم.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم الأربعاء

حتى أن مئات الآلاف من الناس يتساءلون عن 100 دولار كم ليرة سورية اليوم الأربعاء، فهم يهتمون بالاطلاع على أسعارها قبل التوجه إلى الأماكن المختصة لصرفها، حتى لا يتم استغلاهم من بعض أصحاب المصارف الرسمية، أو إنهم يذهبون بها إلى السوق السوداء، كونها في مصلحتهم أكثر من البنوك والمصارف الرسمية، لهذا تكون هي وجهتهم بشكل أساسي.

سعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل الليرة السورية لحظة بلحظة

وبقي سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 3930 ليرة للشراء، و3965 ليرة للبيع، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18 مايو 2022، وفق الشاشات وجهات الصرف المختصة في صرف العملات.