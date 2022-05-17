شاهد| فيلم "رجال التاسعة" الذي يكشف تفاصيل تُنشر لأول مرة من سيرة شهداء قادة

نشرت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022، فيلم "#رجال التاسعة" والذي يكشف تفاصيل تنشر لأول مرة من سيرة الشهداء القادة سامح المملوك وكمال قريقع ومحمد أبو العطا.

و"التاسعة"، توقيت صنعه الشهيد القائد بهاء أبو العطا، توقيت يعرفه القاسي والداني، وخصوصاً رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" السابق، بنيامين نتنياهو، الذي اكتوى بلهيبه.

توقيت "التاسعة" تحوّل إلى أيقونة مقاومة، وتميمة لمجاهدي سرايا القدس، يدشنون به معاركهم مع العدو الصهيوني، حتى بعد رحيل القائد أبو سليم شهيداً.