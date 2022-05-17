بالصور الشتاء الطويل يثمر "بوفرة" أكثر فاكهة محببة لدى سكان قطاع غزة

بهمة ونشاط بدأ عشرات المزارعين والشبان بقطف محصول البطيخ، الذي ينتظره المزارعون منذ شهور، في موسمه الحالي، الذي تميز بكمياته الكثيرة نظراً لكمية الأمطار الكبيرة التي هطلت هذا العام، والذي قد يسهم في وفرته وكفايته حاجة السكان في قطاع غزة.

ويعتبر البطيخ من الفواكه المهمة لدى المواطنين في قطاع غزة، وتعتبر من الفواكه المحببة والمطلوبة على شهور طويلة من السنة، خاصةً فصل الصيف، حيث يمتاز البطيخ ببرودته وطعمه اللذيذ الذي يجعله محبوباً ومفضلاً لدى كافة فئات المجتمع.





المزارع محمد الأسطل، أكد أن موسم البطيخ يبدأ الإعداد له منذ شهر يناير/كانون ثاني، حيث أن زراعته كانت في توقيت متأخر من الشهر أثمر عن انتاج جيد ووفير، نظراً لبرودة الطقس في بداية الشهر، الأمر الذي أثرت فيه الرياح على الزراعة في بداية يناير.

وأشار لمراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى أهمية زراعة البطيخ بدون مبيدات وكيماويات، حيث يعتمد على السماد العضوي الطبيعي، لافتاً إلى أهمية تصدير البطيخ ذي الإنتاج الجيد، حيث تم زراعة البطيخ بأجود أنواعه.





من ناحيته، أوضح المهندس أدهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن موسم البطيخ لهذا العام مهم بالنسبة لفلسطين وفاكهة محببة لدى السكان.

وأكد البسيوني لمراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن العام الحالي حقق الموسم وفرة بسبب كميات الأمطار الكبيرة، حيث أن هناك أكثر من 5000 دونم مزروعة بالبطيخ لهذا العام، تنتج 50,000 طن، تكفي لسد حاجة السكان، حيث يراعى أن يتم زراعة مساحات واسعة تكفي لاحتياجات السكان.

ولفت إلى أن كميات انتاج من البطيخ، تُسوق داخلياً في قطاع غزة، حيث اجتهدت الوزارة، أن تحقق اكتفاءً ذاتياً، ولم تستورد الوزارة منذ سنوات أي كميات بطيخ.

وتحدث البسيوني عن التحديات التي واجهت زراعة البطيخ، لافتاً إلى اعتداءات الاحتلال على المزارعين خلال العام، وصعوبة صول لمستلزمات وتكاليف الزراعة، والقدرة الشرائية لدى المواطنين.

وأشار البسيوني إلى استخدام الوزارة أنظمة تطعيم الخضار، التي ساهمت في زياد الإنتاجية وتخفيف استخدام المبيدات، للوصول لموسم آمن وصحي أكثر للمحصول، كما حرصت الوزارة على توفير أكثر من صنف ونوع لملائمة كافة الأذواق للمستهلكين بشكل عام في قطاع غزة.









