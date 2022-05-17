إصابة مواطن وطفلته باعتداء للمستوطنين شمال أريحا

أصيب مواطن وطفلته، مساء اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022، في اعتداء للمستوطنين بقرية الجفتلك شمال مدينة أريحا في الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين نفذوا مسيرة استفزازية في المنطقة ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى لإصابة المواطن عثمان العنوز وطفلته البالغة من العمر 3 سنوات بشظايا زجاج المركبة التي كانت تستقلها العائلة، مضيفا أن الطفلة نقلت إلى عيادة طبية.

ويواصل المستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، في تنفيذ اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف التنغيص على حياتهم، وتهجيرهم والسيطرة على أراضيهم.