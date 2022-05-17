"التعاون الإسلامي": الاعتداء على مشيعي جثمان الشهيد "الشريف" يستدعي التحقيق والمحاسبة

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022، اعتداء قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مساء أمس على مشيعي جثمان الشهيد وليد الشريف في مدينة القدس المحتلة، ما أدى لوقوع عشرات الإصابات بين المشاركين.

وعدّت الأمانة العامة للمنظمة في بيان لها، وصل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، نسخة عنه، أن هذا الاعتداء الوحشي على الجنازة وتدنيس حرمة المقابر الإسلامية هو انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية، يستدعي التحقيق والمحاسبة.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه إلزام الاحتلال، قوة الاحتلال، لوقف انتهاكاتها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته.

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة، في الآونة الأخيرة، وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى، وما صاحبها من استخدام مُفرط للقوة، أسفر عنها ارتقاء شهداء وإصابة واعتقال الآلاف.