بالفيديو لأول مرة كلمات مؤثرة: ماذا قال الأسير زكريا الزبيدي بعد استشهاد شقيقه؟

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لأول مرة كلمات مؤثرة: ماذا قال الأسير زكريا الزبيدي بعد استشهاد شقيقه؟
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:43 م
17 مايو 2022
لأول مرة: ماذا قال الأسير زكريا الزبيدي بعد استشهاد شقيقه؟
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