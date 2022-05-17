بالفيديو لأول مرة كلمات مؤثرة: ماذا قال الأسير زكريا الزبيدي بعد استشهاد شقيقه؟

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:43 م
17 مايو 2022
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لأول مرة: ماذا قال الأسير زكريا الزبيدي بعد استشهاد شقيقه؟

 

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