بالفيديو طريقة عمل الذرة المسلوقة بالزبدة والجبنة والليمون مثل المحلات، مع اقتراب حلول فصل الصيف علينا، والإجازات المدرسية، بات الأطفال والشباب والكبار يفضلون تناول الذرة المسلوقة بعد سلقها وتفتتيها إلى حبيبات ووضعها في إناء ممزوج بالليمون والزبدة والملح والجبنة الصفراء أحياناً، فهي طريقة حديثة اشتهرت في قطاع غزة منذ سنوات قليلة، وباتت مطلب كل الفئات، فهي أضحت تغني عن تناول كوز الذرة كما هو، كونها تضف عليه زيادات لا يمكن إضافتها على كوز الذرة الكامل.

طريقة عمل الذرة بالزبدة والجبنة

ويبحث المواطنون وأصحاب الأكشاك الحديثة عن، بالفيديو طريقة عمل الذرة المسلوقة بالزبدة والجبنة والليمون مثل المحلات، فهم يفضلون تناولها بعد إضفاء البهارات والزبدة وجبنة الصفراء، كونها تضفي عليها طعما شهيا يلقى استحسان جميع من تناولها، حتى أن المئات من الأكشاك على الكورنيش باتت تستعمل الزبدية في إعداد الذرة المسلوقة والمشوية وتقديمها إلى المصطافين على البحر، وهي طريقة حديثة لم يمضي على ابتكارها سوى سنة أو سنتين على أبعد تقدير، لهذا يسعى فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إلى ارفاق طريقة عمل الذرة بالزبدة والجبنة، بطريقة صحيحة وخطوة بخطوة، لكي تنال اعجابكم.

طريقة عمل الذرة مثل المحلات

ولأنها تحظى بالإقبال الكبير عليها من جميع الفئات العمرية، فبات العديد من التجار يخزن تلك الذرة للشتاء، ويقوم بصناعتها في الشتاء وتقديمها للزبائن بأسعار مناسبة، فهي تعمل على تدفئة قلوبهم وصدورهم من البرد القارس، إضافة إلى مذاقها الشهي الذي يتمتعون به على الدوام، لهذا البعض منهم يبحث عن طريقة عمل الذرة مثل المحلات، لأنهم أحيانا يفضلون شاء موادها ومستلزماتها ويصنعونها في بيوتهم.

طريقة عمل الذرة بالزبدة والليمون

وتتصدر طريقة عمل الذرة بالزبدة والليمون، محركات البحث، فمهما اختلفت طرق تقديمها؛ سواء كانت مسلوقة أو مشوية فإنها تحظى باهتمام واقبال شديدين من الناس، فهم يفضلون تناولها كونها رخيصة الثمن وفي متناول جميع الفئات، إذ تبدأ أسعار من 1 شيكل وتنتهي إلى 7 شواكل، وفق الحجم والمكونات الإضافية التي يضفيها البائع عليها وفق رغبة الزبون.

مقادير الذرة بالزبدة والملح

3 كوز ذرة

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة ليمون

3 كوب ماء مغلي

6 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة صغيرة ملح

طريقة عمل الذرة بالزبدة والملح

في قدر على النار أضيفي الماء والسكر وعصير الليمون واتركيهم حتى الغليان.

قشري أكواز الذرة ونضفيها جيدا.

ضعي الأكواز في القدر واتركيها تغلي لمدة 10 دقائق حتى تصبح طرية.

قسمي كل كوز إلى اثنين، وشكي سيخ خشب في كل كوز.

ادهني بالزبدة وانثري الملح عليها، ثم قدميها مباشرة.