"حملة تكافل لإغاثة لاجئي سوريا" تنهي توزيع المساعدات في الجنوب التركي

أنهت الطواقم العاملة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وسفارة دولة فلسطين في تركيا في "حملة تكافل لإغاثة لاجئي سوريا" في تركيا، توزيع المساعدات النقدية في مدينة مرسين في الجنوب التركي مساء اليوم الثلاثاء، في قاعة "حديقة الشعب" في (أكدنيز/ البحر الأبيض).

وشملت هذه المرحلة من الحملة ما يقارب (300) عائلة من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، والمتواجدين في الجنوب التركي، مقسمين حسب المقاييس التي تم اعتمادها من قبل اللجنة العليا للحملة.

وقال سماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية بأن وزارة الأوقاف تعمل وبشكل حثيث على وضع الخطط والمشاريع المستقبلية لاستمرار دعم اللاجئين من أبناء شعبنا بأشكال وأنماط جديدة تسهِّل مساعدتهم وإعانتهم للخروج من الضائقة التي يمرون بها منذ خروجهم من سوريا وتشتتهم في مدن اللجوء في الداخل التركي.

وأكد البكري بأن وزارة الأوقاف تضع أمام عينها، ومن خلال مؤسساتها ذات العلاقة كصندوق الزكاة الفلسطيني خدمة المواطن الفلسطيني المحتاج، في أماكن تواجه كافة؛ سواء في داخل فلسطين أو خارجها بالشراكة مع سفارة فلسطين في تركيا، التي تقدم مل يلزم من طواقم وتنسيقات ورفع للصعوبات التي تواجه اللجان التنفيذية العاملة، مضيفاً بأن الوزارة لا تتردد في العمل مع جميع المؤسسات الشقيقية الرسمية وغير الرسمية للمساعدة في الشأن الخيري والإغاثي لبناء شعبنا. شاكراً الطواقم من وزارة الأوقاف وسفارة فلسطين العاملين في الحملة على جهدهم وعملهم المتواصل لإيصال المساعدات المالية للمستحقين برغم التعب والإرهاق.

من جهته قال السفير فائد مصطفى سفير دولة فلسطين في تركيا، بأن سفارة دولة فلسطين في الجمهورية التركية، بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وبتوجيهات مباشرة، ومتابعة متواصلة، من السيد الرئيس محمود عباس، ودولة محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء، تعمل وبجهد كبير على إعانة أبناء شعبنا الفلسطيني في أماكن اللجوء السوري المختلفة داخل الدولة التركية، كجزء من واجبنا كسفارة لدولة فلسطين تجاه أبناء شعبنا الذي عانى، ولا زال يعاني من الصعوبات الكبيرة. مؤكداً أهمية ما قدمه أبناء شعبنا في داخل فلسطين من رواد المساجد والمتبرعين، رغم الصعوبات التي يمر بها أبناء شعبنا، لهذه الحملة التي تدل على وحدة أبناء شعبنا في أماكن تواجده كافة داخل فلسطين وخارجها، مشيراً إلى أن سفارة فلسطين في تركيا عملت على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تركيا لتذليل اية صعوبات قد تطرأ خلال العمل التنفيذي للحملة داخل الولايات المختلفة.

وكان سماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية قد أطلق، في بداية شهر شباط الماضي، حملة "تكافل" لصالح مخيمات اللجوء السورية، ومدِّ قاطنيها من أبناء شعبنا الفلسطيني بما يكفل لهم حياة كريمة وخالية من الصعاب إلى حين عودتهم إلى منازلهم وبيوتهم. وأعلن سماحته في منتصف الشهر ذاته عن انتهاء حملة "تكافل" لصالح مخيمات اللجوء السورية بجمعها خلال أسبوعين أكثر من ثلاثة ملايين شيكل، وبعد تشكيل لجنة عليا ضمت إضافة للشيخ البكري، السفير مصطفى، ليقودا عملية التوزيع بشكل مباشر، وغير مباشر بإشرافهم، ليتم البدء في تنفيذها في 22/3/2022م وهي مستمرة حتى الآن، بعد أن عملت على التوزيع لصالح المستفيدين من أبناء شعبنا في أماكن تواجده داخل دولة تركيا سواء باليد، وهي النسبة الأكبر في ولايات (انقرة، العثمانية، شانلي اورفا، غازي عنتاب، كليس، الريحانية، انطاكيا، كركخان، اسكندرون، اضنة، ازمير، بورصة، انغول، كوجالي، سكاريا، إسطنبول، و مارسين، كما حدث اليوم). أو من خلال البريد التركي (ptt) لبعض أماكن اللاجئين قليلي العدد في ولايات (شرووم، افيون).