نبأ سار لأنشيلوتي قبل موقعة ليفربول

تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، نبأ سارا، قبل المواجهة المنتظرة ضد ليفربول، بنهائي دوري أبطال أوروبا.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن دافيد ألابا تعافى من الإصابة العضلية التي كان يعاني منها مؤخرًا، وتدرب مع المجموعة هذا الصباح بشكل طبيعي.



وكان النمساوي دافيد ألابا قد أصيب خلال مواجهة مانشستر سيتي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومنذ ذلك الحين وهو يتعافى من الإصابة.



وأضافت الصحيفة: "سيتمكن أنشيلوتي من الاعتماد على ألابا ضد ريال بيتيس الجمعة المقبلة في البرنابيو، كبروفة قبل المباراة النهائية ضد ليفربول".



وأشارت إلى أنه بعد تعافي ألابا، سيكون الشك الوحيد بالنسبة لأنشيلوتي في التشكيلة ضد ليفربول هو الاعتماد على رودريجو أو فالفيردي، وربما الأداء الضعيف لميليتاو مؤخرًا يفتح الباب أمام ناتشو للعب أساسيًا في قلب الدفاع.