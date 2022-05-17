كيف تضبط نومك بعد رمضان..كيف تضبط ساعات نومك بعد رمضان، يتعثر النوم خلال شهر رمضان بسبب أسلوب الحياة الذي يختاره البعض، ومع انتهاء الشهر يجدون أنفسهم عاجزين عن العودة إلى أسلوب النوم الصحي.

ويقترح موقع "مايو كلينيك" الطبي قائمة من الطرق لاستعادة النوم الصحي:

كيف تضبط نومك بعد رمضان

1. التزام جدول نوم

عدم تخصيص أكثر من ثماني ساعات للنوم. فكمية النوم الموصى بها للبالغين الأصحاء، سبع ساعات على الأقل.

الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في ذات الوقت كل يوم، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع.

إذا صعب النوم في غضون 20 دقيقة تقريباً من الذهاب إلى الفراش، من الأفضل ترك غرفة النوم وفعل شيء يبعث على الاسترخاء، مثل القراءة أو الموسيقى الهادئة.

أفضل طريقة لضبط نومك بعد رمضان 2022

2. الانتباه للأكل والشرب

عدم الذهاب إلى الفراش بحالة جوع أو تخمة.

تجنب الوجبات الثقيلة قبل ساعتين من وقت النوم.

الحذر من النيكوتين والكافيين، إذ تستغرق تأثيراتها ساعات حتى تزول، ويمكن أن تتداخل مع النوم.





3. خلق بيئة مريحة

الحفاظ على الغرفة باردة ومظلمة وهادئة. إذ قد يؤدي التعرض للضوء في المساء إلى صعوبة النوم.

تجنب الاستخدام الطويل للشاشات الباعثة للضوء قبل النوم مباشرة.

القيام بأنشطة مهدئة قبل النوم، مثل الاستحمام أو استخدام تقنيات الاسترخاء، ما يعزّز النوم بشكل أفضل.

4. الحد من قيلولة النهار

يمكن أن تؤثر قيلولة النهار الطويلة في النوم ليلاً. لذا، يجب التقليل من القيلولة لمدة لا تزيد على ساعة واحدة وتجنب القيلولة في وقت متأخر من اليوم.

5. النشاط البدني

يمكن أن يؤدي النشاط البدني المنتظم إلى تحسين النوم. ومع ذلك، يجب تجنب النشاط في وقت قريب جداً من وقت النوم.

قد يكون قضاء وقت في الخارج كل يوم مفيداً أيضاً.

كيف تضبط ساعات نومك بعد رمضان