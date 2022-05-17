دعاء يوم الجمعة قصير..دعاء يوم الجمعة المستجاب2022، بارك الله في يوم الجمعة وجعله مميز عن باقي أيام الأسبوع، لذلك يحرص فيه المسلم على استغلال كل دقيقة فيه خاصة في الدعاء، لذلك تجده حريصاُ من أي وقت على قول الدعاء والإكثار منه طيلة ساعات النهار، لذك وحرصاً من فريق العمل في موقعنا سنضع لكم هذه المقالة للحديث عن دعاء يوم الجمعة المستجاب2022، وذلك عقب رصدنا عمليات بحث كثيرة عن دعاء يوم الجمعة المستجاب2022.

دعاء يوم الجمعة قصير

ووفق العديد من العلماء والمشايخ والدعاة فأن طيلة ساعات نهار يوم الجمعة محبب فيها الدعاء، والبعض ذهب في القول أن وقت ما قبل أذان المغرب هو أفضل وقت مستحب فيه الدعاء والتقرب فيها لله عزوجل، لذلك فقد جاء من ادعية يوم الجمعة المحببة :" اللّهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى".

دعاء يوم الجمعة المستجاب

والدعاء: عبادة تقوم على سؤال العبد ربَّه والطلب منه وهي عبادة من أفضل العبادات التي يحبها الله خالصةً له ولا يجوز أن يصرفها العبد إلى غيره، وفي مقالنا.....، سنضع لكم دعاء يوم الجمعة المستجاب 2022، فقد جاء من ادعية يوم الجمعة2022: (اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ).[٦] اللهم إنّي أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأسألك اللهم قلبًا سليمًا وفكرًا قويمًا، وأرجوك يا ربّي أن تصرف عنّي هموم الدنيا وتُبعد عنّي الرزايا والبلايا والخطوب".

🐥@qa__700🐥

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اللهم في #يوم الجمعة

أبعث لنا فرحاً

يضيء قلوبنا ,.ء😴💛 — يـوم الـجـمعة🌤 (@qa__700) March 9, 2018

أدعية يوم الجمعة المستجابة

اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت. وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين، وإلى أعلى درجاتك سابقين. واغفر لي ذنوبي وخطاياي، وجميع المسلمين، اللهم اغفر لي وعافني واعف عني، واهدني إلى صراط مستقيم.

دعاء يوم الجمعة المباركة

دعاء يوم الجمعة المباركة يكثر فيه المسلم من الدعاء سواء كان من باب الحمد والشكر أو من باب طلب حاجة أو ما شابه، فيحرص المسلم في هذا اليوم الاكثار من الاعمال الصالحة والدعاء وقراءة القران خاصة سورة الكهف، وأيضا من ادعية يوم الجمعة للأصدقاء :" اللهم إنّا نسألك لنا ولأحبتنا ولأصدقائنا عيشةً نقية، وميتةً سوية، ومردًّا غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم إنّي أسألك أن تجمعني وأصدقائي على الإيمان، وأن توفقّنا للطاعة، وأن تُلزمنا كلمة التقوى، وأن تجمعنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك".

دعاء يوم الجمعة يريح القلب

وفي مقالنا دعاء يوم الجمعة مفاتيح الجنان...اللهم في يوم الجمعة، سنضع لكم مقطع فيديو صوتي لدعاء يوم الجمعة يريح القلب، خاصة وأن الكثير يحبب سماع الدعاء بشكل صوتي وبصوت جميل ومحبب لقلبه، لما له تأثير كبير على إزالة الهموم والغموم.