قوات الاحتلال تعتقل شابين شرق نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، شابين على حاجز بيت فوريك شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى: بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين أثناء مرورهما على حاجز بيت فوريك شرق نابلس بالضفة.

وأوضح المكتب، أن قوات الاحتلال اقتادت الشابين إلى جهة مجهولة.

جدير ذكره أن قوات الاحتلال، اعتقلت عشرات الشبان فجر اليوم، من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وسط تصعيد الاحتلال لاعتقالاته في مناطق مختلفة من الضفة، وخاصة بعد التصعيد في مخيم جنين والعمليات الأخيرة التي نفذها شبان في الداخل المحتل غالبيهم من مخيم جنين.