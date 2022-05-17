الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 40 دونما غرب بيت لحم 

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، بالاستيلاء على 40 دونما زراعيا في قرية واد فوكين غرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس المجلس القروي إبراهيم الحروب في فوكين، أن قوات الاحتلال أخطرت بالاستيلاء على 40 دونما مزروعة بأشجار الزيتون، منها 10 دونمات تعود للمواطن عثمان الحروب، و30 أخرى لعائلتي سكر وعطية.

وأوضح الحروب، أن هذه الدونمات تقع في منطقة "أبو سياج" غرب واد فوكين، يتضمن منع الدخول إليها واستصلاحها، بحجة أنها "أملاك دولة" كما يزعم جيش الاحتلال.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت من وتيرة مصادرتها للأراضي في الضفة الغربية المحتلة، لصالح التوسع الاستيطاني وبناء مستوطنات جديدة للمستوطنين المتطرفين.