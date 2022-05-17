بالصور مؤسسات الأسرى تطالب بالإفراج عن المعتقلين الإداريين والمرضى والشهداء المحتجزة جثامينهم

طالبت مؤسسات الأسرى، اليوم الثلاثاء، بضرورة الإفراج عن المعتقلين الإداريين والمرضى، وتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام، وآخرهم الشهيد داوود الزبيدي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مدينة البيرة، للحديث عن جريمة إعدام الشهيد داوود الزبيدي المحتجز جثمانه في ثلاجات الاحتلال، وإسناداً للأسرى والأسيرات، خاصة المعتقلين الإداريين، والمضربين عن الطعام خليل العواودة ورائد ريان.

وأشاد رئيس نادي الأسير قدورة فارس بتجربة المعتقلين الإداريين في مقاطعة محاكم الاحتلال لكسر قانون الاعتقال الإداري، مؤكداً على ضرورة احتضان قضية الأسرى لأنهم وضعوا نصب أعينهم شراكة حقيقية في مواجهة هذا القانون.

ودعا فارس كل الفصائل لإدراك القيمة الوطنية والسياسية لمقاطعة المعتقلين الإداريين لمحاكم الاحتلال، فنضالهم سياسي، وطني، قانوني على مستوى رفيع يجب أن يتم احتضانه، مؤكداً ضرورة الوقوف إلى جانب الأسرى المرضى وعلى رأسهم الأسير ناصر أبو حميد الذي يواجه احتمالات الاستشهاد في كل وقت.

بدوره، قال وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب:" إن الأسرى الإداريين سيتخذون إجراءات وخطوات نضالية في حال لم تنصَاع سلطات الاحتلال لمطالبهم وتنهي سياسة الاعتقال الإداري".

وأوضح الخطيب أن الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى هو السبب الرئيسي لتدهور أوضاع الأسرى داخل المعتقلات، نتيجة الأوضاع والظروف غير الصحية للمعتقلات، حاضنة الأوبئة، مطالبا بالإفراج عنهم.

وأشار إلى أن الأسيرين المضربين العواودة وريان قررا الاستمرار بالإضراب وعدم التراجع عنه حتى نيل حريتهما.

من جانبه، قال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان :"إن معركة الأسرى الإداريين مستمرة، وسيتخذون خطوات جديدة في حال استمرت "إدارة السجون" في رفض مطالبهم".

وأكد شومان على دعم الأسرى خاصة المضربين عن الطعام، والمرضى وأبرزهم ناصر أبو حميد، مطالبا بضرورة الإفراج عن الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال، الذين وصل عددهم إلى 228 شهيدا، وآخرهم الشهيد داوود الزبيدي.

من ناحيته، قال مدير مركز الدفاع عن الحريات "حريات" حلمي الأعرج :طإن الإهمال الطبي جريمة مركبة تخالف القوانين الدولية يجب أن يحاسب الاحتلال عليها، وهي السياسة التي أودت بحياة الشهيد إيهاب الكيلاني، الذي استشهد بعد شهر من إطلاق سراحه نتيجة إصابته بمرض السرطان".

وأضاف الأعرج :"أن من الممكن أن يشرع الأسرى الإداريون بالإضراب المفتوح عن الطعام إذا لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم".

وطالب منسق القوى الوطنية في محافظة رام الله والبيرة عصام بكر المؤسسات ذات العلاقة بالتحرك وتشكيل لجان تحقيق دولية في جرائم الاحتلال، مؤكدا أن شعبنا متمسك بحق العودة وتقرير المصير.













