مخابرات السلطة تواصل اعتقال المحرر صليبي في الخليل

يواصل جهاز مخابرات السلطة، اعتقال المحرر عمار صادم صليبي (26 عاماً)، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي من بلدة بيت أمر قضاء الخليل.

والمعتقل السياسي صليبي، أمضى في سجون الاحتلال 5 سنوات بعد تأجيل محاكمته 13 مرة، وكان قد أفرج عنه في 12-8-2020م، بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في أعمال مقاومة ضد الاحتلال.

وكانت عناصر من جهاز المخابرات، قد قامت باختطاف المحرر صليبي في منتصف ليلة 20 أبريل الماضي، فيما تطلب المباحث العامة للتحقيق بعد انتهاء مدة اعتقاله لدى المخابرات.

يذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل اعتقال عدد من كوادر حركة الجهاد الإسلامي، فيما تستمر حملة الاستدعاء والاعتقال بحق أبناء شعبنا ومجاهدينا في مدن الضفة المحتلة.