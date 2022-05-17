داخلية غزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر ليوم غدٍ الأربعاء

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (18 مايو).

وقالت الوزارة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" "إن السفر ليوم غداٍ الأربعاء، سيكون للأسماء المتبقية من الحافلة السادسة + السابعة + الثامنة من كشف المسافرين رقم (2022/21)، بالإضافة إلى كشف الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/19)، داعية المدرجة أسماؤهم في الكشوفات لضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر و ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كما دعت المسافرين لضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات و إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين رقم (2022/21) هنــــــــــا

كشف الجوازات المصرية رقم (2022/19) هنــــــــــا