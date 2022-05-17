الاحتلال يخطر بوقف بناء منزل قيد الانشاء غرب بيت لحم 

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، بوقف البناء في منزل قيد الانشاء، وإزالة "كرفان" في قرية واد فوكين غرب بيت لحم.

ومن جانبه قال رئيس مجلس قروي واد فوكين ابراهيم الحروب :"ان قوات الاحتلال أخطرت منزل المواطن محمد ناصر مناصرة، قيد الانشاء، والواقع في منطقة "أبو سياج" غرب القرية، ومساحته 150 مترا مربعا، بالهدم بحجة عدم الترخيص".

وأوضح الحروب، بأنه أخطرت قوات الاحتلال بإزالة "كرفان" في منطقة "العراق" جنوب القرية، يعود للمواطن حسن مناصرة.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال تصعد من وتيرة إجراءات الهدم في الضفة الغربية المحلتة، وخاصة قرى بيت لحم والخليل.