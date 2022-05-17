الإطار النسوي للجهاد ينظم زيارة لمرابطي سرايا القدس على ثغور رفح

نظم الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي، الليلة الماضية، زيارة لمرابطي سرايا القدس على ثغور مدينة رفح، برفقة عدد من أمهات شهداء معركة سيف القدس بالمدينة، وذلك في الذكرى الأولى للمعركة. وشملت الزيارة عدة نقاط للمرابطين بمدينة رفح.

وقالت الدكتورة إسمهان عبد العال، مسؤولة الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي، إن معركة "سيف القدس" وحدت الشعب الفلسطيني ومقاومته وأثبتت للمحتل أن للأقصى جنوداً يقفون سداً منيعاً لردعه دفاعاً عن الحقوق والمقدسات وأرضه ومواجهة الإجرام الصهيوني.





وأضافت خلال مشاركتها في الجولة على ثغور المرابطين: معركتنا مع الاحتلال مفتوحة دفاعاً عن القدس وعن المسجد الأقصى، وسيف القدس سيبقى مشرعاً ولن يغمد إلا بدحر هذا المحتل وتحرير كامل أرضنا المحتلة".

وتابعت بالقول: جئنا برفقة أمهات الشهداء لتعزيز وشد أزر الأخوة المرابطين على الثغور، الذين يقدمون كل ما يملكون فداء لله ولفلسطين، ولنقول لهم ولأمهات الشهداء، إن معركة سيف القدس وحدت الدم الفلسطيني ووجهت البوصلة نحو فلسطين، ونحن أمهات فلسطين جاهزات لتقديم كل ما نملك حتى تحرير فلسطين بإذن الله".

والدة الشهيد موسى ماضي، أعربت عن فخرها واعتزازها بابنها الشهيد، وأكدت أنها ترفع رأسها به في كل وقت وحين ، وقدمت والدة الشهيد ماضي الشكر لسرايا القدس.





بدورها قالت والدة الشهيد سامح القاضي: أفتخر أن ابني شهيد لسرايا القدس، ولو استشهد منا شهيد يخرج ألف غيرة، نحن مستمرون في العطاء ومداد الشهداء حتى تحرير فلسطين كامل فلسطين ، والحمد لله الذي أكرمنا باستشهاده على خطى التحرير إن شاء الله".



