أسعار العملات في المغرب اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر صرف كافة العملات في المغرب، وهي من الموضوعات الهامة التي تهم الكثير من المتابعين، ويبحثون عنها باستمرار، وبعد زيادة البحث عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار العملات في المغرب اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022

ارتفاع أسعار العملات في المغرب اليوم

سعر اليورو في المغرب

ارتفع سعر اليورو في المغرب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 17 مايو/أيار 2022، لدى بنك المغرب المركزي، تزامنا مع تراجع الدولار.

سعر اليورو اليوم في المغرب

سجل سعر اليورو اليوم في المغرب خلال مستهل التعاملات لدى بنك المغرب المركزي، نحو 9.81 درهم للشراء، و11.40 درهم للبيع، بحسب موقع البنك المركزي (bkam.ma).

أسعار العملات في المغرب اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022

سعر الدولار اليوم في المغرب

وتراجع سعر الدولار اليوم في المغرب تغيرا طفيفا لدى بنك المغرب المركزي، ليبلغ مستوى 9.38 درهم للشراء، و10.90 درهم للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

فيما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في المغرب لدى البنك المركزي، عند 11.64 درهم للشراء، و13.52 درهم للبيع.

أسعار العملات في المغرب اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر الريال السعودي لدى بنك المغرب المركزي، نحو 2.50 درهم للشراء، و2.90 درهم للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المغرب لدى البنك المركزي، نحو 2.55 درهم للشراء، و2.97 درهم للبيع.

أسعار العملات في المغرب اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022

سعر الدينار الكويتي

وهبط سعر الدينار الكويتي اليوم في المغرب لدى البنك المركزي، عند مستوى 30.58 درهم للشراء، و35.54 درهم للبيع.