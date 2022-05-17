العمادي يصل غزة غدا ..هل سيتم الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية عن شهر مايو 2022؟

من المقرر ان يصل السفير القطري محمد العمادي غداً الاربعاء 18/5/2022 ، الى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/إيرز ، وسط تساؤلات عن طبيعة الزيارة وهل سيتم خلالها الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية ال100 دولار عن شهر مايو ، وخاصة ان الإعلان الشهر الجاري تأخر عن شهر ابريل الماضي الذي بدء الصرف مبكراً تزامناً مع شهر رمضان المبارك .

وقالت مصادر صحفية زيارة السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة ستكون للاطلاع على مشاريع اللجنة القطرية المنفذة في القطاع ، وعقد اجتماعات مع المسؤولين المحليين في غزة.

هل سيتم الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية اليوم؟

رابط فحص قبل قليل: موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار الجديد عن شهر5 مايو 2022، بالرغم من دخول اليوم 17 من مايو لم يتم الاعلام حتى اللحظة عن موعد صرف المنحة القطرية التى تعتبر مصدراً للعديد من العائلات الفقيرة في قطاع غزة ، وسط تخوفات من تخوف موعد صرف المنحة القطرية عن الشهر الماضية حيث بدأ الأتحاد الاوروبي بإرسال رسائل للمواطنين بشأن موعد الصرف الشهر الماضي شهر ابريل في الثالث عشر ، متزامناً مع شهر مضان المبارك في حين كان الصرف عن شهر مارس في ال21 ، مما يضع المواطنين في ترقب بشأن موعد صرف المنحة القطرية ال100 دولار عن شهر مايو والية الصرف ومبلغ الصرف ، حول موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار الجديد عن شهر5 مايو 2022

موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار الجديد عن شهر5 مايو 2022

تأخير موعد صرف المنحة القطرية عن شهر مايو 2022 الجديد حتى اللحظة عن الشهر الماضي او الاعلان عن موعد الصرف يضع المواطنين في حال قلق ، لاتزال التساؤلات حول قيمة الصرف وخاصة في ظل الحديث عن ارتفاع الدولار الامريكي وترويج العدد من المواقع التابعة لحركة حماس ان الصرف قد يكون الشهر الجاري بقيمة 3.30 شيقلاً بعد ان كان الشهر الماضي بقيمة 3.10 على مدار 3 شهور الماضية .

صرف المنحة القطرية الـ100 دولار الجديد عن شهر5 مايو 2022

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي:

أولاً: الشرط الأول: من استلم أقل من 23 مرة .

ثانيًا: من استلم 23 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.