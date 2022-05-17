ما هي فوائد تناول الفواكه المجففة؟

تُعتبر الفواكه المجففة أحد أهم العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم بشكل عام ولاحتوائها على الفيتامينات والمعادن الأساسية.

ويوصى العديد من الأطباء والخبراء في مجال الصحة، بتناول الفواكه المجففة لصحة الجسم وخاصة للنساء الحوامل من أجل صحة جيدة، ومن فوائدها مايلي:

فوائد تناول الفواكه المجففة

1- إدارة الوزن

الفواكه المجففة غنية بالعناصر الغذائية من الألياف والدهون الجيدة التي يحتاجها الجسم، كما تحتوي على بروتينات تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، بجانب احتوائها على سكريات طبيعية تساعدك بالتغلب على الرغبة الشديدة في تناول الحلويات وجميعها مفيدة للحفاظ على وزن صحى.

2- تقوية جهاز المناعة

توفر الفواكه المجففة العناصر الغذائية الأساسية التي بدورها تقوي جهاز المناعة لديك من أجل مكافحة الأمراض مثل السكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسكري.

3- يعزز صحة الجلد

توفر الفواكه المجففة تغذية للجسم تنعكس تلقائيًا على الجلد والبشرة، فبعض الأنواع منها غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد البشرة بالتغلب على الأضرار البيئية، والوقاية أيضًا من أضرار الجذور الحرة، حيث أن المكسرات مثل اللوز مفيدة للبشرة لأنها غنية بفيتامين هـ الذي يساعد في تقليل التصبغ ويحافظ على نضارة البشرة وترطيبها.

4- يحسن صحة العظام

تحتوي الفواكه المجففة على العديد من العناصر الغذائية التي تساهم في صحة العظام، مثل البرقوق والكاجو الغنية بالكالسيوم الذي يساعد في تحسين كثافة العظام، كما أنها تحتوي على البروتين والمغذيات الدقيقة المختلفة مثل الفوسفور والبورون والتي يمكن أن تكون مفيدة أيضًا خاصة لمرضى هشاشة العظام، يمكن أن يساعد اللوز والفستق أيضًا في التئام الكسور بسرعة ويجعل العظام أقل عرضة للإصابة.

5- تحسين صحة القلب

تحتوي الفواكه المجففة على كميات جيدة من الألياف غير القابلة للذوبان والتي تساعد في منع انسداد الشريان التاجى، حيث يحتوى الجوز على كمية جيدة من أوميجا 3 وهو ممتاز لصحة القلب، كما تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، وتساعد المعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم الذي يحمي القلب على المدى الطويل.

6- لها تأثير ملين

الفواكه المجففة مليئة بالألياف التي تعزز الحركة السليمة للأمعاء وتعمل على تطهيرها كما أنها علاج رائع للإمساك خاصة بالنسبة للنساء الحوامل اللاتي يعانين غالبًا من الإمساك في مراحل لاحقة من الحمل.

7- صحة العين

الفواكه المجففة مفيدة جدًا لصحة العين، من خلال تخفيف الضغط الإضافي على عينيك بسبب ساعات العمل الطويلة على الكمبيوتر، حيث يحتوي المشمش المجفف على كمية كبيرة من فيتامين أ الذي يحمي أعيننا من الأضرار البيئية وكذلك من الأمراض المختلفة مثل العمى الليلي.

8- يحسن التركيز

تزودنا الفواكه المجففة بكمية وافرة من الزنك الذي يحتاجه الجسم للتواصل السليم بين الخلايا العصبية، حيث تحتوى على أحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة لخلايا المخ، كما يعتبر المشمش والتمر مقويات جيدة للذاكرة لاحتوائهما على معادن مختلفة تعزز صحة الخلايا مما يساهم في تحسين الذاكرة والتركيز.