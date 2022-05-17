سعر جرام الذهب بكم النهارده في مصر اليوم الثلاثاء 17-5-2022 عيار 21 و18 لحظة بلحظة تحديث وبيع وشراء ، شهدت أسعار الذهب في مصر منذ مساء أمس الاثنين تراجعاً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022، و ذلك تزامنا مع هبوط المعدن الأصفر في الأسواق العالمية وسط توقعات لعودته للاستقرار ، وخاصة أن عدد من المواطنين يسعي بشكل يومي للتعرف على اسعار الذهب وخاصة انها العملة الأمنة حالياً في ظل تقلبات الاسواق العالمية في ظل الحرب الروسية الاوكرانية ، لتكون محركات البحث اليوم سعر جرام الذهب بكم النهارده في مصر اليوم الثلاثاء 17-5-2022 عيار 21 و18.

سعر جرام الذهب بكم النهارده في مصر اليوم الثلاثاء 17-5-2022 عيار 21 و18

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 إلى 60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار للتراوح بين 120 إلى 150 جنيها.

ويترقب سوق العملات الأجنبية في مصر الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، المقرر الخميس المقبل 19 مايو/أيار الجاري لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه. وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على حيازات الذهب عند المصريين خاثصة إذا تم تحريك الفائدة بحسب خبراء.





سعر جرام الذهب بكم النهارده في مصر لحظة بلحظة تحديث وبيع وشراء

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، خلال التعاملات الصباحية عند مستوى 1062 جنيها (58.02 دولار) مقابل 1120 جنيها (60.58 دولار) خلال تعاملات أمس، بحسب منصة "goldpricesarab" لرصد أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر تراجعا ليصل إلى مستوى 796.82 جنيه (43.52 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 619.75 جنيه (33.85 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 531.21 جنيه (29.01 دولار).





سعر جرام الذهب بكم النهارده في مصر اليوم الثلاثاء 17-5-2022 عيار 21 و18

سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى مستوى 929.62 جنيه (50.77 دولار) مقابل 980.07 جنيه (53.01 دولار) خلال تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر نحو 33045 جنيها (1804 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر سجل نحو 7436.98 جينها (406.16 دولارا).