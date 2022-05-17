إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي

أصيب، صباح اليوم الثلاثاء، العشرات من طلبة المدارس والمواطنين بحالات اختناق، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بوقوع مواجهات على حاجز "أبو الريش" قرب المدخل الجنوبي للبلدة القديمة بالخليل، والحرم الإبراهيمي، أصيب خلالها العشرات بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام، ولا زالت الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال تصعد من اعتدائتها تجاه المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة وخاصة مدينة الخليل والبلدة القديمة فيها.

جدير ذكره أن قوات الاحتلال أطلقت أمس قنابل الغاز السام صوب منازل الموطنين في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، ما تسبب بتحطيم زجاج منزل جميل إسماعيل أبو داود بسبب قنبلة غاز داخل منزله، تسببت باختناق عائلته، وتم معالجتهم ميدانيا.