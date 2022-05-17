أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022، حيث ينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية باستمرار العديد من أسعار الذهب في الدول المجاورة، وفي هذا المقال نقدم لكم سعر الذهب في لبنان، وبمختلف العيارات المتداولة في لبنان، وهي من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثير من المتابعين، لذلك قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022

ارتفاع أسعار الذهب في لبنان اليوم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في لبنان، في تعاملات اليوم الإثنين 17 مايو/أيار 2022، توازيًا مع صعود المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في لبنان

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان بالتعاملات الصباحية اليوم، مستوى 88.506 ألف ليرة (58.73 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان نحو 66.383 ألف ليرة (44.05 دولار).

أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022

أسعار الذهب الاقتصادي

أما أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في لبنان، فسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.629 ألف ليرة (34.26 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في لبنان (الأكثر تداولا بالأسواق) ليصل إلى مستوى 77.444 ألف ليرة (51.39 دولار).

أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022

سعر الأوقية الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في لبنان نحو 2.752 مليون ليرة (1826.65 دولار)، وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان سجل نحو 619.527 ألف ليرة (411.10 دولار).

أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالمياً، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب، صباح اليوم الثلاثاء، إذ دعم انخفاض الدولار الطلب على المعدن النفيس وفاق تأثير هذا التراجع زيادة العائد على سندات الخزانة.