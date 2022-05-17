أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية سعر الذهب في السعودية وبمختلف العيارات المتداولة، حيث يبحث عنه الكثير من المتابعين من التجار والمقبلين على الزواج، وبعد زيادة البحث عن الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات صباح، اليوم الثلاثاء 17 مايو/أيار 2022، توازيا مع ارتفاع المعدن النفيس بالأسواق العالمية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، نحو 219.91 ريال (58.64 دولار) مقابل نحو 217.72 ريال (58.02 دولار) أمس، وفقا لموقع "saudigoldprice".

سعر جرام الذهب عيار 21

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السعودية اليوم، نحو 192.42 ريال (51.31 دولار)، مقابل 190.5 ريال (50.77 دولار)، خلال تعاملات اليوم السابق.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، نحو 164.93 ريال (43.98 دولار)، مقابل 163.29 ريال (43.52 دولار) أمس.

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي بداية تعاملات اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 128.28 ريال (34.21 دولار)، مقابل نحو 127 ريال (33.85 دولار)أمس.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السعودية

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، ارتفاعا إلى نحو 6843.75 ريال (1825 دولارًا)، مقابل 6771.83 ريال (1804.7 دولارًا).

أما سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 1539.38 ريال (410.50 دولار)، مقابل 1524.03 ريال (406.16 دولار) أمس.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالميا، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء، إذ دعم انخفاض الدولار الطلب على المعدن النفيس، وفاق تأثير هذا التراجع زيادة العائد على سندات الخزانة.