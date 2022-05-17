الزعانين: الاحتلال يورث المحررين الأمراض بفعل سياسة صهيونية ممنهجة

قال المتحدث باسم مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى تامر الزعانين، اليوم الثلاثاء، إن "وفاة الأسير المحرر إيهاب الكيلاني في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، يؤكد أن الاحتلال يورث المحررين الأمراض بفعل سياسة صهيونية ممنهجة".

وأضاف الزعانين، لـ"إذاعة صوت القدس"، أن هذه السياسة ما زال يعاني منها أكثر من 600 أسير مريض يعانون من إهمال طبي ومتعمد، مشدّدًا على أن المنظومة الصحية الصهيونية تشارك مصلحة السجون في استهداف الأسرى المرضى وصولاً للقتل العمد.

وذكر أن الاحتلال أمن العقاب فيواصل انتهاكاته بحق الأسرى لاسيما المرضى منهم دون أن يخشى من المؤسسات الدولية التي تشارك بصمتها في الجرائم ضد الأسرى.

وبشأن الأسرى المعتقلين الإداريين، أكد الزعانين، أن المعتقلين الإداريين يخوضون معركة مشرفة في وجه السجان، مؤكدًا أنه سيكون هناك خطوات مساندة لهم للضغط على الاحتلال.

كما وأشار إلى أن الحركة الأسيرة قررت تصعيد خطواتها ضد سياسة الاعتقال الإداري وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، استشهاد الأسير إيهاب الكيلاني إثر اصابته بمرض السرطان ظهر عليه بعد الافراج عنه من سجون الاحتلال بشهرين.