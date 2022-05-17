أشغال غزة :العمل في المشاريع المصرية يسير بوتيرة جيدة والكورنيش سينتهي قبل عيد الأضحى



توقع وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة م. ناجي سرحان اليوم الثلاثاء 17/5/2022 ، انتهاء إنشاء الثلاث مدن السكنية المصرية مع نهاية العام ، موضحاً أن العمل يسير بشكل جيد ونأمل إنجاز شارع الكورنيش قبل عيد الأضحى.

وبشأن ما تم الترويج له بشأن انسحاب الطواقم المصرية من المشاريع بشكل مفاجئ صباح اليوم، نفى وكيل وزارة الأشغال العامة بغزة "ما يشاع عن انسحاب مفاجئ للطواقم المصرية العاملة في مشاريع الإعمار بغزة، مؤكداً أنها تواصل عملها بشكل طبيعي".

وجدد تأكيده خلال تصريحات لصوت الأقصى المشاريع المصرية تسير بوتيرة جيدة، مشيراً إلى أنه تم إنجاز ٢٠٠ وحدة سكنية من أصل ١٧٠٠ وحدة مما دمره الاحتلال خلال 2021، وتقريباً ١١ عمارة من الأضرار الجزئية من خلال المنحة القطرية

وأشار إلى أن الوكالة صرفت الدفعة الأولى ل ١٥٠ عائلة متضررة، وحتى الآن الأبراج السكنية والعمارات متعددة الطوابق والبنية التحتية والمنشآت الزراعية والصناعية المتضررة لا يوجد لها تمويل ، مؤكداً على وجود محاولات لتمويل الأبراج السكنية المدمرة ونأمل أن نوفق.

وقال: "نحن نعمل ضمن نظام متبع على الجميع، ونتعامل مع أرقام تقدم للمؤسسات المانحة حسب طلبها ، موضحاً أنه تم إنجاز ما يقارب من ٧٠% من الوحدات التي تضررت بشكل جزئي، ورفعنا كشوفات للمانحين وننتظر أن يكون هناك موافقة".

وبين ما يزيد عن ٧٠ ألف مواطناً متضرراً جزئياً لم يتلقوا تعويضات، وبمبلغ ما يقرب من ٩٠ مليون دولار من حرب ٢٠١٤ وما قبل.

وتابع : نتواصل مع كل الجهات المانحة والدولية بشكل دائم، وهناك جهود تبذل، وأتوقع أن كل من هدم بيته خلال الحرب أن يتم إعمار بيته حتى نهاية العام.