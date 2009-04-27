ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

تهديد جديد ...ليبرمان سنحارب فصائل المقاومة الفلسطينية بلا هوادة‏

  • 10:06 - 27 ابريل 2009
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

فلسطين اليوم-ترجمة خاصة

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي افيجدور ليبرمان في كلمه ألقاها في وزارة الخارجية الاسرائيليه بمناسبة إحياء قتلي الجيش الإسرائيلي قائلا : منذ سنوات السبعين تحولت السفارات والقنصليات الاسرائيليه في كل أنحاء العالم إلي هدف مفضل للمنظمات الفلسطينية فحجم التهديدات ضد إسرائيل لم ينخفض بل ازداد .

 

وقال ليبرمان وفقا لموقع والله نيوز انه برعاية إيران وحزب الله تتواصل المحاولات لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل ولكن في نهاية المطاف ستكون أيدينا هي العليا بالتعاون مع دول العالم الحر سنواصل محاربة الإرهاب المحلي والعالمي بلا هوادة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات