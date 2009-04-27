تهديد جديد ...ليبرمان سنحارب فصائل المقاومة الفلسطينية بلا هوادة‏

فلسطين اليوم-ترجمة خاصة

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي افيجدور ليبرمان في كلمه ألقاها في وزارة الخارجية الاسرائيليه بمناسبة إحياء قتلي الجيش الإسرائيلي قائلا : منذ سنوات السبعين تحولت السفارات والقنصليات الاسرائيليه في كل أنحاء العالم إلي هدف مفضل للمنظمات الفلسطينية فحجم التهديدات ضد إسرائيل لم ينخفض بل ازداد .

وقال ليبرمان وفقا لموقع والله نيوز انه برعاية إيران وحزب الله تتواصل المحاولات لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل ولكن في نهاية المطاف ستكون أيدينا هي العليا بالتعاون مع دول العالم الحر سنواصل محاربة الإرهاب المحلي والعالمي بلا هوادة.