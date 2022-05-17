الجهاد تحيي ذكرى الشهيدين الأشقر وجعار في طولكرم

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي عائلتي الشهيدين القائدين إلياس الأشقر ومعتصم جعار في طولكرم، وذلك مساء أمس الاثنين، بمناسبة مرور الذكرى السادسة عشر لاستشهادهما.

وقال القيادي المحرر خضر عدنان، إن زيارة عوائل الشهيدين هي تكريم لقادة عظماء كان صنيعهم عظيماً ومشهوداً في فترة قياسية، وحملا لواء الجهاد والمقاومة وسرايا القدس دفاعاً عن أبناء شعبنا.

واستذكر عدنان المعركة التي استشهد فيها البطلان برفقة عدد من الشهداء دفاعاً عن قباطيا وأهلها، موجها التحية لأهلنا في قباطيا وعلار وباقة الشرقية، مرسلاً التحية والسلام لأرواح الشهداء الأكرم منا جميعاً.

يذكر أن الشهيدين القائدين إلياس الأشقر ومعتصم جعار، قد استشهدا يوم 14 مايو 2006م، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطيا قضاء جنين، حيث تحصنا داخل منزل وخاضا اشتباكاً عنيفاً، قبل ارتقائهما شهداء مقبلين غير مدبرين.