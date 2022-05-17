الحاخام "يهودا غليك" يقتحم المسجد الأقصى برفقة عشرات المستوطنين

اقتحم ما يسمى بـ"عضو الكنيست الإسرائيلي" السابق، والحاخام المتطرف يهودا غليك، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك بالقدس برفقة عدد من المستوطنين وبحماية جنود الاحتلال الاسرائيلي.

وأجرى غليك برفقة المستوطنين جولة في باحات المسجد الأقصى وقدم لهم شروحات حول خرافة "الهيكل" المزعوم.

وجدد المستوطنون اقتحاماتهم للأقصى من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بحراسة قوات الاحتلال.

وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية، وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات ومرافقة من قوات الاحتلال.

وجاء الاقتحام بعد مشاركة آلاف الفلسطينيين، مساء أمس، في تشييع جثمان الشهيد المرابط وليد الشريف انطلاقا من المسجد الأقصى المبارك لأول مرة منذ سنوات، رغم استنفار قوات الاحتلال واعتداءاتها وتضييقاتها.