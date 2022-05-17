رابط فحص.. موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار الجديد عن شهر 5 مايو 2022 قبل قليل

رابط فحص قبل قليل: موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار الجديد عن شهر5 مايو 2022، بالرغم من دخول اليوم 17 من مايو لم يتم الاعلام حتى اللحظة عن موعد صرف المنحة القطرية التى تعتبر مصدراً للعديد من العائلات الفقيرة في قطاع غزة ، وسط تخوفات من تخوف موعد صرف المنحة القطرية عن الشهر الماضية حيث بدأ الأتحاد الاوروبي بإرسال رسائل للمواطنين بشأن موعد الصرف الشهر الماضي شهر ابريل في الثالث عشر ، متزامناً مع شهر مضان المبارك في حين كان الصرف عن شهر مارس في ال21 ، مما يضع المواطنين في ترقب بشأن موعد صرف المنحة القطرية ال100 دولار عن شهر مايو والية الصرف ومبلغ الصرف ، حول موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار الجديد عن شهر5 مايو 2022

موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار الجديد عن شهر5 مايو 2022

تأخير موعد صرف المنحة القطرية عن شهر مايو 2022 الجديد حتى اللحظة عن الشهر الماضي او الاعلان عن موعد الصرف يضع المواطنين في حال قلق ، لاتزال التساؤلات حول قيمة الصرف وخاصة في ظل الحديث عن ارتفاع الدولار الامريكي وترويج العدد من المواقع التابعة لحركة حماس ان الصرف قد يكون الشهر الجاري بقيمة 3.30 شيقلاً بعد ان كان الشهر الماضي بقيمة 3.10 على مدار 3 شهور الماضية .





موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار الجديد عن شهر5 مايو 2022

موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 5- 2022 لاستلام 100 دولار، من أهم مايتم البحث عنه ويترقبه عشرات الآلاف من المواطنين في قطاع غزة الإعلان الرسمي عن موعد صف المنحة القطرية 100 دولار لشهر مايو 2022 ، وخاصةً بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، لذا يحرص فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على متابعة موعد تفعيل رابط صرف المنحة القطرية وموعد صرف 100 دولار عن شهر 5 2022.





صرف المنحة القطرية الـ100 دولار الجديد عن شهر5 مايو 2022

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي:

أولاً: الشرط الأول: من استلم أقل من 23 مرة .

ثانيًا: من استلم 23 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.





رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية

ويبقى المواطنين في قطاع غزة في ترقب جراء تاخر موعد الصرف وترقب رابط فحص قبل قليل: موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار الجديد عن شهر5 مايو 2022