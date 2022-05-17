اقتصاد غزة: محاولات إلغاء الضريبة من الجهات الرسمية في رام الله عن الدقيق باءت بالفشل

استنكر الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني بغزة عبد الفتاح أبو موسى، اليوم الأربعاء، قرار المالية برام الله بإلغاء الضريبة عن الضفة الغربية فقط، مؤكدًا أن وزارته "لم نقف مكتوفي الأيدي إزاء ذلك، حيث تواصلت مع الجهات المعنية وشخصيات وطنية ووزارة المالية، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل".

وقال أبو موسى، لـ"إذاعة صوت القدس": إن "سلطة رام الله هي التي تُحصل الضريبة المضافة عبر كرم أبو سالم، ونتمنى أن يطبق الإعفاء على المطاحن بغزة لكي يشكل لها هامش ربح".

وأضاف أن رفع الضريبة عن غزة سيؤثر في سعر ووزن ربطة الخبز، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد عملت على ثبات سعر ربطة الخبز طوال شهر رمضان وحتى بعد العيد بجهود الرقابة والتفتيش والاتفاق مع المخابز.

ونوه أبو موسى، إلى أنه في ظل الارتفاعات الغير مسبوقة في سعر القمح المستورد هذا يؤثر بدرجة كبيرة على سعر شوال الدقيق وربطة الخبز.

ولفت إلى أنه "منذ شهرين ونصف وفرنا الدقيق للمخابز بغزة ب ٩٧ شيكلاً وكانت ربطة الخبز ٧ شواكل، لكن الوزارة لا تستطيع أن نستمر في إمداد المخابز بهذا السعر بسبب الارتفاع العالمي و قرار السلطة إلغاء الضريبة عن الضفة دون غزة".