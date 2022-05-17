في خطوة خطيرة ..الاحتلال يدرس عودة الاغتيالات في جنين من الطائرات الحربية

قالت القناة "12" العبرية اليوم الثلاثاء 17/5/2022 : "إن جيش الاحتلال يدرس في هذه الأيام العودة لسياسة الاغتيالات من المروحيات القتالية في منطقة جنين وذلك بعد التوقف على هذا النوع من الهجمات منذ انتفاضة الأقصى، مما ينذر بتفجر الأوضاع.

وبينت العبرية أن الجيش يدرس استخدام المروحيات القتالية ووسائل أخرى لم يفصلها سعياً للسيطرة على الوضع المتأزم في جنين وعجز قوات المشاة عن صد هجمات المقاومين والتي كان آخرها قبل أيام وقتل فيها أحد جنود وحدة "يمام" الخاصة.

وبينت القناة أن استخدام هكذا وسائل ليس سهلاً في المناطق المأهولة إلا أن الواقع في جنين لم يترك الكثير من الخيارات أمام الجيش سوى البحث عن وسائل جديدة لإدخالها للمواجهة.

ويشار إلى قوات الاحتلال "الإسرائيلية" لم تتمكن من اعتقال المقاوم محمود الدبعي من مخيم جنين بعد اشتباكات استمرت ل5 ساعات متواصلة .